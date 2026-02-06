Gobierno vasco ampliará las condiciones de acceso a becas universitarias y facilitará el acceso a 1.500 familias más

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ha anunciado una mejora en las condiciones de acceso a las becas para realizar estudios universitarios y otros estudios superiores, que se aplicará en la convocatoria del próximo curso 2026-2027 y que, según las estimaciones de la Consejería, facilitará el acceso a una beca universitaria a 1.500 familias más .

El objetivo es ampliar el número de personas beneficiarias y avanzar hacia un sistema de ayudas "más equitativo y ajustado a la realidad socioeconómica de Euskadi", según ha precisado el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación.

En esa línea, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha explicado que la medida responde a una "tendencia preocupante" detectada en los últimos años, ya que desde el curso 2023-2024, el número de becas denegadas ha superado al de las concedidas.

Esta situación se ha mantenido hasta la actual convocatoria 2025-2026 y está vinculada, principalmente, a "la congelación de los umbrales de renta estatales, que no reflejan adecuadamente el coste de la vida en Euskadi", ha dicho.

En el curso 2023-2024 se presentaron 20.401 solicitudes, de las que se concedieron 9.593, mientras que en 2024-2025, las solicitudes ascendieron a 20.430, con 9.633 becas concedidas, según los datos del Departamento.

En el curso actual, ha indicado la Consejería, la demanda se ha reducido ligeramente hasta las 20.068 solicitudes, y las denegadas siguen siendo más que las becas concedidas.

Un 15% más de familias beneficiadas

Para revertir esta situación, el Departamento incorporará un nuevo tramo de renta en la próxima convocatoria de becas que se publicará en julio. Este tramo elevará en un 10% el límite de renta familiar y mantendrá las cuantías correspondientes al umbral superior, permitiendo atender a familias que, pese a superar los tres umbrales estatales vigentes, presentan rentas ajustadas.

Con esta medida, se estima que el número de familias beneficiarias aumentará en torno a un 15%, lo que supondrá la incorporación de cerca de 1.500 nuevas familias al sistema de becas universitarias y un refuerzo efectivo de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Pérez Iglesias ha subrayado que "la prioridad de esta convocatoria general de becas es facilitar el acceso a la universidad a quienes tienen mayores dificultades económicas, avanzando hacia un sistema más justo, equitativo y adaptado a la realidad socioeconómica vasca".