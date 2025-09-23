Gobierno vasco afirma que 'Txiki' y Otaegi son "víctimas" del franquismo pero pide que "no se instrumentalicen"

La portavoz del Gobierno Vasco, Miren Ubarretxena, ha afirmado este martes que los miembros de ETA Juan Paredes Manot, 'Txiki', y Ángel Otaegi, son "víctimas" del franquismo, pero ha rechazado que el 50 aniversario de su fusilamiento sea "instrumentalizado", y espera que sirva para construir "memoria ética y crítica orientada a la no repetición y a la deslegitimación de toda violencia".

Ubarretxena, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno en Vitoria-Gasteiz, ha sido preguntada por si cree que estos dos miembros de ETA, ejecutados en la etapa final del franquismo, deben ser objeto de homenaje, en alusión al homenaje que celebrará en su honor la izquierda abertzale el próximo fin de semana.

Por su parte, la Fundación Fernando Buesa y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han exigido a través de un comunicado conjunto que "cese la exaltación pública" de los miembros de estos miembros de ETA, con motivo del 50º aniversario de sus fusilamientos por parte de la dictadura franquista. Tras condenar estas ejecuciones cometidas en el franquismo, advierten de que los miembros de la banda terrorista "no merecen homenajes públicos".

La Fundación Fernando Buesa y Covite subrayan que, "por respeto a sus víctimas, a sus familias y a la verdad histórica", ni 'Txiki' ni Otaegi ni los tres miembros del FRAP, "fueron luchadores por la libertad ni héroes ni mártires, sino personas que formaron parte de organizaciones terroristas y que cometieron delitos de sangre".

Por ello, reiteran que "toda violencia --venga de una organización terrorista o del propio Estado, como ocurrió durante la dictadura franquista-- es inaceptable y debe ser condenada". "El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero solo puede ejercerla cuando la hace conforme a la Ley y con garantías. Por ello, es condenable tanto la violencia de un régimen dictatorial como la de un Estado democrático que vulnere sus propias normas", avisa.

"Ahora bien, conviene subrayar que la izquierda abertzale no reivindica a 'Txiki' y Otaegi por haber sido víctimas del franquismo, sino por haber sido miembros de ETA. La izquierda abertzale no recuerda de la misma manera a quienes se opusieron pacíficamente a la dictadura y fueron víctimas del franquismo; al contrario, los ignora de forma deliberada", apuntan.