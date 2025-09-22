Metafuturo

'Generamos modelos matemáticos que simulen el funcionamiento del cerebro'

Eva Andrés, doctora en Quantum, IA y neurociencia Computacional adelanta en Onda Cero las bases de su ponencia en Encuentros Metafuturo Bizkaia Quantum

Bilbao, punto de encuentro para la tecnología cuántica: Metafuturo Bizkaia Quantum reúne a expertos y empresas de este sector de vanguardia

Onda Cero Vitoria

Euskadi. |

“Intentando comprender la transversalidad de las tecnologías cuánticas: quantum, neurociencia e IA”, es el título de la ponencia en este foro de reflexión de Atresmedia, en el que se abordan asuntos de vanguardia en innovación, y tecnología cuántica entre el 24 y 25 de septiembre en el Palacio Euskalduna.

Eva Andrés ha explicado en Onda Cero cómo la neurociencia y la neurosicología 'alimentan' la Inteligencia Artificial. 'Incorporamos un modelo de inteligencia artificial que además ellos pueden utilizarlos por ejemplo para resolver problemas, diagnóstico o incluso tratamiento también para enfermedades neurodegenerativas como las Alzheimer, Parkinson , trastorno obsesivo compulsivo o también por ejemplo por adicciones'

