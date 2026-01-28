El funicular de Larreineta cumple un siglo

Euskotren celebrará el centenario del funicular de Larreineta con la renovación integral de las dos cabinas del histórico medio de transporte, para lo que se invertirán 142.000 euros. “El objetivo del Gobierno vasco y de Euskotren es dotar al funicular de un mayor confort y comodidad en el viaje para seguir ofreciendo un transporte de calidad para las personas residentes en Larreineta y La Arboleda y para las visitantes”, ha asegurado el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez.

Para mantener el servicio durante los trabajos, se ha optado por sustituir la primera cabina que se lleve al taller por un contenedor marítimo modificado, con lunas frontales y acondicionado con un puesto de conducción plenamente funcional para que se pueda supervisar el trayecto y actuar en caso de que fuera necesario. Eso sí, este contenedor no trasportará viajeros.

Centenario

Los coches actuales datan del año 1985, y desde entonces, aunque se habían realizado las correspondientes tareas de mantenimiento y reparaciones parciales, no se había llevado ninguna rehabilitación estructural como la que se va a acometer en los próximos meses.

De esta manera, en el año de su centenario que se celebra este 2026, el funicular de Larreineta estrenará cabinas totalmente renovadas. Este proyecto se suma a las múltiples iniciativas que, en colaboración el Ayuntamiento de Trapagaran, va a desarrollar Euskotren para conmemorar la efeméride. Todas estas iniciativas se aglutinarán en la marca del 100 Aniversario del Funicular de Larreineta que busca reforzar el valor simbólico del centenario.

Teniendo en cuenta el objetivo de la construcción del funicular, que vino a transformar la vida minera y social de La Arboleda y Trapagaran, y las características del servicio actual de un medio de transporte que se ha convertido también en un símbolo del patrimonio industrial vasco (declarado "Bien de Interés Cultural" en 2014), esta marca es un homenaje a la historia, a la vigencia contemporánea y a un trayecto de futuro.

El diseño se inspira en el propio funicular y el componente que más lo caracteriza: la plataforma horizontal que lo hace único a nivel de Europa. La plataforma sobre la que se ve el número 100 simboliza el movimiento y el paso del tiempo, un trayecto que comenzó en el pasado pero que asciende al futuro