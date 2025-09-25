'Frankenstein' es la película sorpresa de la 73ª edición del Festival de San Sebastián

La película sorpresa de la 73ª edición del Festival de San Sebastián será Frankenstein, la nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth. El filme se proyectará mañana viernes en el Teatro Principal a las 21:45 y en el Victoria Eugenia a las 22:30, mientras que el Velódromo acogerá el sábado a las 18:00 horas un tercer pase en su pantalla gigante.

La película, que fue incluida en la sección oficial del pasado Festival de Venecia, cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.

El director mexicano ha creado un característico estilo cinematográfico que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual. Desde su debut con Cronos (Zabaltegi, 1994), ha dirigido y producido numerosas y aclamadas películas, entre las que se incluyen El espinazo del diablo / The Devil’s Backbone (Made in Spanish, 2001), El laberinto del fauno / Pan’s Labyrinth (2006), Mimic (1997), Hellboy (2004), Pacific Rim (2013), Crimson Peak (La cumbre escarlata, 2015) y The Shape of Water (La forma del agua, 2017), que fue nominada a 13 premios Oscar y ganó cuatro, incluidos los de mejor película y mejor director. Su primer largometraje de animación fotograma a fotograma, Pinocho de Guillermo del Toro (2022), que dirigió junto al difunto Mark Gustafson, ganó el Óscar a la mejor película de animación.

Desde que en 2019 recuperó la tradición de programar una película sorpresa, el Festival de San Sebastián ha mostrado los siguientes títulos en esta sección: Joker (Todd Phillips, 2019), Sportin’ Life (Abel Ferrara, 2020), Spencer (Pablo Larraín, 2021), Blonde (Andrew Dominik, 2022), The Killer (El asesino, David Fincher, 2023) y Joker: Folie à Deux (Todd Phillips, 2024).