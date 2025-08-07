Arrantzales

La flota vasca captura más de 7.000 toneladas de bonito del norte

El precio medio en primera venta en las lonjas vascas de pescado alcanza los 3,90 €/ kilo

La primera descarga de bonito del norte Eusko Label de la campaña deja 8.000 kilos en el puerto de Getaria
La primera descarga de bonito del norte Eusko Label de la campaña deja 8.000 kilos en el puerto de Getaria | Europa Press

Dentro de la cuota estatal de pesca de Bonito del Norte para el año 2025 que asciende a 26.000 toneladas, “hasta el 4 de agosto se han capturado 12.150 toneladas, un 47% de la cuota. De esa cantidad, la flota vasca ha pescado 7.100 toneladas, aproximadamente el 60% de todas las capturas estatales”, ha explicado en un comunicado el viceconsejero Leandro Azkue.

El total de desembarques en los puertos de Bizkaia y Gipuzkoa asciende a 6.000 Toneladas,

En cuanto a la costera de anchoa, de la cuota estatal de 28.600 toneladas, la cantidad asignada a Euskadi eran 8.000 toneladas. La flota vasca para el 10 de junio pescó la parte correspondiente al primer semestre, dedicándose, a partir de entonces la mayoría de nuestros barcos a la pesca del bonito del Norte.

Mala costera del verdel

En cuanto al verdel, de las 7.500 Tns asignadas a la flota vasca, se capturaron 5.800 Tns. “Si bien -detalla el viceconsejero Azkue- las flotas de arrastre y la de cerco consiguieron consumir la totalidad de su cuota, la flota de menor porte que pesca con lo que se denominan “artes menores” o palangrillos y pequeñas redes, apenas llegó al 35% de su asignación. Hemos puesto en marcha unas ayudas (800,00 euros para cada tripulante afectado) para compensar en parte esta mala costera de verdel, que verán la luz a lo largo del mes de septiembre”.

