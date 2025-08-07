La flota vasca captura más de 7.000 toneladas de bonito del norte

Dentro de la cuota estatal de pesca de Bonito del Norte para el año 2025 que asciende a 26.000 toneladas, “hasta el 4 de agosto se han capturado 12.150 toneladas, un 47% de la cuota. De esa cantidad, la flota vasca ha pescado 7.100 toneladas, aproximadamente el 60% de todas las capturas estatales”, ha explicado en un comunicado el viceconsejero Leandro Azkue.

El total de desembarques en los puertos de Bizkaia y Gipuzkoa asciende a 6.000 Toneladas,

En cuanto a la costera de anchoa, de la cuota estatal de 28.600 toneladas, la cantidad asignada a Euskadi eran 8.000 toneladas. La flota vasca para el 10 de junio pescó la parte correspondiente al primer semestre, dedicándose, a partir de entonces la mayoría de nuestros barcos a la pesca del bonito del Norte.

Mala costera del verdel

En cuanto al verdel, de las 7.500 Tns asignadas a la flota vasca, se capturaron 5.800 Tns. “Si bien -detalla el viceconsejero Azkue- las flotas de arrastre y la de cerco consiguieron consumir la totalidad de su cuota, la flota de menor porte que pesca con lo que se denominan “artes menores” o palangrillos y pequeñas redes, apenas llegó al 35% de su asignación. Hemos puesto en marcha unas ayudas (800,00 euros para cada tripulante afectado) para compensar en parte esta mala costera de verdel, que verán la luz a lo largo del mes de septiembre”.