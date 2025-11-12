La Fiscal Jefe denuncia 'cierta dejadez' en la investigación de casos de prostitución infantil en Euskadi

La Fiscal jefe de Euskadi ha relatado en comisión parlamentaria que existen quejas de trabajadores sociales que cuando trasladan a la policía posibles casos de prostitución de menores 'hay una cierta dejadez en la investigación sobre la base de pensar que son relaciones consentidas'

Carmen Adán ha pedido 'mayor rigor' en todos los atestados relacionados con menores. Así, también ha puesto sobre la mesa casos de niños con enfermedades de transmisión sexual. 'Niños de 8 años, de 14 años, con clamidea, papiroma o coronavirus', aunque estos casos, se refieren a víctimas de agresiones sexuales.

Menores de catorce años

Entre sus reflexiones, Carmen Adán también ha mostrado la máxima preocupación de la Fiscalía por los delitos cometidos por menores de catorce años. 'Nos preocupa que se disuada en las comisarías a poner denuncias, no hay que dejar de denunciar, aunque sean inimputables' 'Sólo así podemos actuar con ellos aunque sea desde el ámbito asistencial'.