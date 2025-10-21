La final de la UEFA Europa League 2025 generó un impacto de más de 52 millones de euros en la economía vasca

La Final de la UEFA Europa League 2025, disputada el pasado 21 de mayo en San Mamés, ha generado un impacto de 52,25 millones de euros en la economía vasca, cifra que supone un retorno sobre la inversión (ROI) que multiplica por 13 el presupuesto aplicado entre las tres instituciones vascas para promover la celebración del citado evento deportivo.

El informe de impacto de la Final de la UEFA Europa League 2025 realizado por Ikertal desgrana estas cantidades. El impacto económico directo, referente al gasto organizativo en Euskadi, ascendió a 11,52 millones de euros. La organización de la final conllevó la contratación de empresas y personas vascas, siendo el montante de esta inyección 8,86 millones de euros, de los que 2,12 millones se correspondían a la inyección económica de las tres instituciones vascas.

La cantidad restante se correspondió con la inyección económica por la UEFA, RFEF y los dos equipos finalistas. La final también implicó la estancia en Euskadi de colectivos ligados al evento, aportación que sumó 2,66 millones de euros.

En lo referente al impacto económico generado por las personas atraídas por el evento, referente al gasto de turistas, excursionistas y ciudadanía vasca, la cifra ascendió a 23,83 millones de euros, siendo las personas con entrada quienes realizaron la mayor parte de dicha aportación: más de 19 millones de euros.

También el colectivo de visitantes que pernoctó efectuó el 94% de la aportación económica de esta partida, siendo el gasto en alojamiento el 57,3% del total del impacto económico secundario.

La tercera partida económica, el impacto económico inducido, que tiene en cuenta las producciones intermedias a lo largo de la cadena de valor empresarial vasca, se cifró en casi 16,9 millones de euros. Además, la celebración de la final ha supuesto una adición al PIB de Euskadi de casi 30 millones de euros, la contratación de 112 empresas vascas, así como 844 personas vascas empleadas.

En cifras generales, el evento internacional deportivo movilizó a un total de 85.930 personas, de las cuales el 61% fueron de origen británico, y el público de origen local (Euskadi) supuso el 18% del total de la participación. El 65% del total de personas movilizadas fueron menores de 45 años, y el grupo de entre 25-44 años dominó por encima del resto (44%).

Los grupos de amistades (4 personas por grupo como tamaño promedio) dominaron la participación, seguido de la participación en familia (22,4%) y en pareja (10,1%).