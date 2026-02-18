La familia de Kerman pide más control sobre los porteros y un juicio "completo" por el crimen de la sala Mítika

La madre y el padre de Kerman Villate, el joven fallecido el 23 de febrero del año pasado tras ser golpeado por un portero de la sala Mítika de Vitoria-Gasteiz, han solicitado la colaboración del Parlamento Vasco para supervisar el cumplimiento de la normativa que regula la actividad del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno y han reclamado un juicio "completo" en torno a lo sucedido.

Arantza Beitia y Roberto Villate, madre y padre de Kerman, han comparecido este miércoles ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para exponer la situación en la que se encuentra el proceso judicial por la muerte de su hijo y para solicitar la colaboración de la Cámara para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a producir.

Ambos han denunciado que lo ocurrido "no fue un accidente, ni la reacción protectora de un portero", sino "un crimen cruel". En este sentido, han afirmado que las imágenes captadas por las cámaras de video del exterior del local demuestran que el joven fue interceptado "de manera arbitraria" por uno de los porteros --que luego le daría el golpe tras el que falleció-- cuando se disponía a entrar en la discoteca.

Además, han indicado que la grabación muestra como unos minutos después, cuando Kerman se encontraba en el exterior de la sala Mitika, ese mismo portero aprovechó que pasaban dos personas para utilizarlas "como pantallas humanas" y, en ese mismo momento, "golpear a traición y de forma mortal" a Kerman.

Los progenitores del joven fallecido han afirmado que el agresor "utilizó toda su fuerza y técnica para darle un golpe perfecto, rompiéndole los dos pómulos". "Ha sido campeón de España en competiciones de fuerza y sigue trabajando la fuerza; ha realizado más agresiones, algunas de ellas en la misma sala Mítika y en más de una ocasión, con la ayuda de otro portero", han añadido.

En su comparecencia, también se han referido al procedimiento judicial abierto en torno a estos hechos. En un primer momento, el magistrado que instruía esta causa tipificó el delito como 'asesinato' u 'homicidio doloso'. No obstante, posteriormente, la Audiencia Provincial de Álava, atendiendo a las tesis de la defensa y la Fiscalía, rebajo la calificación al grado de 'homicidio imprudente'.

La Familia de Kerman ha recurrido esta decisión ante el Tribunal Supremo, con el fin de volver a la calificación inicial del delito que se atribuye al portero de la sala Mitika, que se encuentra en la calle tras abandonar el régimen de prisión preventiva una vez abonada la correspondiente fianza. En este sentido, el padre y la madre de Kerman han mostrado su extrañeza por el hecho de que unos mismos hechos hayan sido valorados "de forma radicalmente diferente por diferentes órganos judiciales".