Extinguido el incendio en la Sierra de Elgea (Álava)

El incendio forestal que se declaró poco después de las 20:00 horas del sábado en la Sierra de Elgea (Álava) ha sido extinguido durante la madrugada del lunes, tras más de 30 horas de labores ininterrumpidas por parte de los equipos de emergencia.

Durante la noche, las condiciones meteorológicas jugaron a favor de los trabajos de extinción: la lluvia, una temperatura en torno a los 10 grados y la niebla ayudaron a sofocar los últimos focos activos. A primera hora de este lunes, los bomberos han regresado al lugar para reevaluar la situación y confirmar que no quedaban puntos calientes.

El incendio, que se originó entre las localidades de Arriola y Narbaiza, generó gran inquietud durante el domingo debido a las fuertes rachas de viento sur, que dificultaron el control de las llamas. Finalmente, a las 18:00 del domingo se dio por controlado.

En las labores de extinción participaron dotaciones de bomberos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, además del apoyo aéreo de un helicóptero bombardero que realizó descargas de agua sobre la zona afectada. Afortunadamente, no se han registrado daños personales ni viviendas afectadas.