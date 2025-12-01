Éxito rotundo de JELO con Julia Otero desde Bilbao

El salón de actos del Hotel Meliá Bilbao se quedó este domingo pequeño para recibir a todas las personas que quisieron disfrutar de la emisión en directo del programa Julia en la Onda. Desde antes del arranque de "Jelo" decenas de personas hacían cola para ocupar las primeras filas y tener a Julia Otero cuanto más cerca mejor.

El día lluvioso y frío no fue obstáculo para que se acercasen hasta Bilbao oyentes de comunidades vecinas como La Rioja y Castilla y León. Fueron varios los oyentes que madrugaron para estar en Bilbao provenientes de Arnedo o Burgos, aunque la mayoría de ellos fueron fieles seguidores de Julia de Bizkaia, fans de Onda Cero que desayunaron mientras se hacía el programa gracias a los dulces que llevaron hasta el Meliá algunos de los oyentes. Así que fue un día lluvioso, entretenido, exitoso y dulce.