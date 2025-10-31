Exigirán a menores vascos permiso paterno para espectáculos taurinos

PNV y PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley para regular los festejos populares en Euskadi, que incluye la obligación para los menores de edad de contar con el permiso escrito de uno de los padres para poder participar en ellos.

Esta iniciativa pretende dotar a este tipo de celebraciones –suelta de pequeños becerros, sokamuturra, espectáculos de recortes- de un marco normativo propio. Con esta nueva normativa se pretende garantizar la seguridad de las personas participantes y el bienestar animal, además de dotar a los eventos de mayor seguridad jurídica.

El texto, de hecho, prohíbe de forma expresa cualquier tipo de maltrato o daño al animal y establece que las reses –que serán menores de 18 meses- deberán llevar las defensas protegidas en todo momento, entre otras medidas.

El texto también prevé que todos los festejos requieran autorización previa de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco.

También detalla una batería de requisitos obligatorios: pólizas de seguro, certificación veterinaria, medidas de seguridad (barreras de protección, burladeros…), identificación de responsables de la actividad y planes de evacuación, por citar algunos ejemplos.

Asimismo, la Ley exigirá que las personas menores de edad participantes cuenten con autorización escrita del padre, madre o tutor legal. En el caso de los menores de 14 años, deberán estar acompañados de una persona adulta.

Además, el reglamento introduce un régimen sancionador, con multas de hasta 150.000 euros y posibles inhabilitaciones de hasta cinco años para quienes incumplan las normas o cometan infracciones graves, especialmente en casos de maltrato animal o riesgo para los participantes.