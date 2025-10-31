Euskadi, tercera comunidad con mejor calidad de vida

Euskadi es la tercera comunidad autónoma con un nivel más alto de calidad de vida, solo por detrás de Navarra y La Rioja, una posición que mantuvo el año pasado respecto del precedente pese a caer ligeramente su puntuación.

Los peores datos del País Vasco los presentan los indicadores de seguridad física y personal, en el que cae hasta el décimo sexto lugar entre todas las comunidades con una puntuación ligeramente inferior a la de 2023, y en gobernanza y derechos básicos, donde baja al décimo noveno.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha hecho públicos este viernes los datos del Indicador Multidimensional de Calidad de Vida correspondiente a 2024.

Navarra (105,19), La Rioja (103,91) y País Vasco (103,74) presentaron los niveles más elevados de calidad de vida en el año 2024, mientras que los más bajos se dieron en Canarias (99,38), Andalucía (99,54) y Galicia (99,67).

En el caso de la educación, el País Vasco viene anotando en esta encuesta una mejora ininterrumpida de sus datos desde 2018.

En salud, el País Vasco se sitúa en segundo lugar, solo por detrás de Navarra, en ocio y relaciones sociales en cuarto, en entorno y medio ambiente y en trabajo en quinto lugar en ambos casos