Euskadi regula por decreto la acreditación de familias monoparentales

Las familias monoparentales o monomarentales podrán desde enero registrar su situación en este censo digital. Este nuevo certificado supone un reconocimiento para este colectivo mayormente femenino, 8 de cada 10 de estas familias están a cargo de mujeres, y con especial vulnerabilidad.

El certificado digital abrirá la puerta a ayudas de diferentes instituciones. En lo que al Gobierno vasco se refiere, y como se había anunciado, estas familias podrán solicitar desde el 1 de enero las de conciliación. Y cuando se amplíen las ayudas a la crianza, serán tratadas como las numerosas y recibirán cien euros más hasta que el descendiente cumpla los siete años

Requisitos

La persona solicitante debe tener residencia legal efectiva en el momento de presentar la solicitud y mientras tenga efectos el reconocimiento. También, estar empadronada en Euskadi, de forma ininterrumpida, con al menos doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

La hija o hijo deberá ser menor de 21 años, o 26 si está estudiando. La edad no computará en caso de tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, gran dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

El descendiente ha de convivir y estar empadronado con la persona progenitora, y depender económicamente.

Para cualquier duda, se ha habilitado gurasobakarra@euskadi.eus

'Por primera vez, Euskadi reconoce legalmente a las familias monoparentales y lo hace desde una visión comunitaria, igualitaria y solidaria. Supone un avance en la conquista de derechos y es un ejemplo del nuevo modelo de política familiar de Euskadi: moderna, inclusiva y basada en la comunidad' ha asegurado Nerea Melgosa, consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.