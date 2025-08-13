Euskadi registra 19 fallecidos en lo que va de año en accidente laboral

Euskadi registró hasta el pasado mes de julio 22.514 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 7,6% respecto al mismo periodo del pasado año (-1.849 bajas). Estos datos se traducen en que cada día se producen 107 bajas laborales en el País Vasco por percances en el lugar de trabajo o en el camino de ida o regreso de este.

Según datos de Osalan, los accidentes de trabajo con resultado de muerte en el periodo enero-julio se elevaron a 19, uno más que en el ejercicio precedente, mientras se contabilizaron 113 heridos graves (por los 131 de un año antes).

Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los sucedidos 'in itinere', además de las recaídas. Los accidentes en jornada ascendieron a 18.978 (-8%) y los contabilizados 'in itinere' a 2.504 (-3,4%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 18.864 fueron leves (-8%), 100 graves (-7,4%) y 14 mortales (por los 15 en 2024). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 2.486 (-3,2%), hubo 13 graves (23 en 2024) y cinco víctimas mortales (hubo tres un año antes).

El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo entre enero y julio fue Servicios (9.936 accidentes), seguido de la Industria (6.445 siniestros), Construcción (2.299 accidentados) y Agricultura, Ganadería y Pesca (298 bajas).

Por otra parte, el País Vasco contabilizó en los siete primeros meses del año 970 enfermedades profesionales nuevas que causaron baja laboral, lo que representa un ascenso del 2% con respecto a las contabilizadas en el mismo periodo de 2024. Los casos de enfermedades profesionales que no provocaron baja se elevaron a 1.284, un 21,6% más que las 1.056 contabilizadas en 2024.