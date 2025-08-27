Euskadi recuperó en 2024 19.680 toneladas de aceites industriales usados procedentes de vehículos y maquinaria

Euskadi recuperó el año pasado 19.680 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial. La recogida se llevó a cabo en los 2.541 establecimientos englobados en Sigaus, el sistema encargado de la gestión de este residuo tan contaminante en toda España, en 178 municipios vascos, y de ellos el 21% en el medio rural. Del total, el 45% de los puntos de recogida talleres mecánicos.

Además, desde Sigaus aseguran que la recuperación del aceite usado en zonas no urbanas es "especialmente importante". El pasado año se recuperaron 98 toneladas en instalaciones de en enclaves como la Reserva de la Biosfera de Urdaibai o el Parque Natural de Aizkorri. También adquiere una relevancia clave en áreas próximas a ríos, lagos o embalses.

Sin embargo, según Alberto Carmona, de Sigaus, su recogida se da por hecho ya que está regulada por la ley, lo importante es que con ese residuo peligroso y contaminante que se recoge se hagan cosas. En el caso de Euskadi, casi el 50% del aceite recogido se regenera, que consiste en extraer la base lubricante que tiene y hacer nuevos aceites.