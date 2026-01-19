Euskadi presentará en Fitur la campaña "Guía para un Viaje Responsable", destinada a los turistas vascos

Euskadi presentará en Fitur 2026 la campaña "Guía para un Viaje Responsable", destinada a los turistas vascos, con la que pretende reforzar su "compromiso con un turismo sostenible, respetuoso y ético" y "convertir a las personas viajeras de Euskadi en embajadoras de buenas prácticas turísticas".

El Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, ha explicado que esta nueva campaña "constituye el tercer eje y cierra el círculo" de la estrategia de sensibilización turística impulsada por el Departamento y Basquetour, tras las anteriores "Turista Maitea", dirigida a quienes visitan Euskadi, y "Turismo maitea", centrada en la población local.

Con la "Guía para un Viaje Responsable", el Gobierno Vasco dirige su mensaje a los ciudadanos de Euskadi "cuando viajan fuera", y le apela a "la coherencia y a la reciprocidad". "Si pedimos a quienes nos visitan que respeten nuestra cultura, nuestro entorno y nuestra forma de vida, debemos actuar del mismo modo cuando viajamos a otros destinos", ha manifestado.

La campaña promueve valores como el respeto al entorno natural, cultural y social, la convivencia con la población local y la responsabilidad individual y colectiva en el comportamiento turístico. Según Hurtado, su objetivo es "convertir a las personas viajeras vascas en embajadoras de buenas prácticas turísticas" y reforzar la idea de que "la sostenibilidad es un valor universal, no limitado al ámbito local".

Ha insistido en que, con esta campaña, Euskadi "refuerza su compromiso con un turismo que genera valor económico y social", basado en "la responsabilidad, la ética y el respeto mutuo entre visitantes y ciudadanía, tanto dentro como fuera de su territorio".

Stand

El stand de Euskadi en Fitur que este año repite diseño, tras haber sido reconocido como mejor stand institucional en 2025, de nuevo, vuelve a inspirarse en "una gran txalaparta", símbolo de "una Euskadi plural, abierta y acogedora". Durante tres días, el stand acogerá una "intensa agenda" con presentaciones institucionales, encuentros sectoriales y reuniones profesionales, que se prolongará durante el fin de semana con actividades abiertas al público.

Diputaciones, ayuntamientos, comarcas y agencias de desarrollo presentarán proyectos vinculados a la sostenibilidad, la accesibilidad, la digitalización, el turismo activo, el cicloturismo, la gastronomía y la cultura.

Además, el espacio de Euskadi contará con "una amplia zona" de reuniones para el sector turístico y "será escenario de presentaciones estratégicas", como el plan de acción de Basquetour para 2026, iniciativas de destinos turísticos inteligentes, acuerdos de colaboración y acciones de promoción internacional.

Durante el fin de semana, el stand ofrecerá una programación cultural y gastronómica con catas, talleres, exhibiciones de danza vasca, actividades solidarias y propuestas familiares, con el objetivo de "reforzar la imagen de Euskadi como un destino sostenible, diverso y con identidad propia".