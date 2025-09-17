Euskadi gestionará las prestaciones del paro con un importe anual de 822 millones

Los Gobiernos central y vasco han llegado a un acuerdo para transferir a Euskadi la gestión de la prestación de desempleo y del subsidio por desempleo, lo que supondrá que el Ejecutivo autonómico gestione 822 millones de euros al año.

El acuerdo se ha cerrado en una reunión en Madrid entre la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. El acuerdo se materializará antes de fin de año en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias.

La consejera y portavoz del Gobierno vasco María Ubarretxena ha valorado positivamente que se hayan podido superar los obstáculos para alcanzar un acuerdo. 'Podemos decir que empezamos a ver la luz al final del túnel después de 46 años de incumplimiento del compromiso estatutario”.

El total de beneficiarios en Euskadi por las prestaciones por desempleo asciende a 51.000 personas, según datos del año pasado. Este traspaso incluye las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las cuales actualmente trabajan 534 personas.