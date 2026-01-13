Euskadi fue la comunidad en la que más subió el precio del alquiler de vivienda en 2025, un 33,59% más

El piso tipo de alquiler en el País Vasco registró en diciembre de 2025 un precio medio en alquiler de 14 euros por metro cuadrado, lo que supuso un ascenso mensual del 1,82%, mientras que, respecto a diciembre de 2024, el repunte fue del 33,59%, siendo la comunidad en la que más subió el precio del alquiler el pasado año, según el informe anual de precios de alquiler de pisos.com.

Con esta variación, el País Vasco fue la cuarta autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Madrid (21,77 euro/m2), entre otras.

En el conjunto del Estado español, la vivienda en alquiler en España tuvo en diciembre de 2025 un precio medio de 14,21 euros por metro cuadrado. Esta cifra marcó un ascenso mensual del 0,92%. La subida trimestral fue del 3,05% mientras que el repunte semestral alcanzó el 6,12%. Interanualmente, se produjo una subida del 16,67%.

Frente a noviembre de 2025, en el mes de diciembre Gipuzkoa (2,83%) arrojó el octavo ascenso del Estado más intenso; Álava (2,44%) creció algo menos y Bizkaia (-0,40%) arrojó la tercera caída más importante del país.

En la comparativa interanual, todos los Territorios repuntaron y Gipuzkoa (29,93%) registró la cuarta revalorización más relevante del Estado. Con 14,36 euros por metro cuadrado en diciembre de 2025, Bizkaia fue la cuarta provincia más cara para los inquilinos del país, mientras que Gipuzkoa (11,98 euro/m2) y Álava (9,22 euro/m2) también registraron "rentas abultadas".

Respecto a las capitales vascas, Donostia-San Sebastián (0,97%) fue la cuarta capital española que más creció mensualmente, algo por encima que Bilbao (0,66%), mientras que Vitoria (-0,67%) fue la sexta capital española que más se ajustó.

En el apartado de precios, Donostia-San Sebastián (21,37 euro/m2), Bilbao (15,93 euro/m2) y Vitoria (12,87 euro/m2) ocuparon el tercer, séptimo y décimo lugar en el ranking de las más caras de España, respectivamente

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que el mercado del alquiler residencial en España se ha consolidado como "uno de los segmentos más tensos y dinámicos dentro del panorama inmobiliario", refiriéndose al alza continuada de las mensualidades, sobre todo en las principales ciudades.

Esta situación es, para el experto, "el resultado de una interacción compleja entre escasez estructural de oferta, cambios en los patrones de demanda y la presión de segmentos alternativos de uso del parque de vivienda".

Del lado de la demanda, Font ha indicado que la búsqueda de una vivienda de alquiler que esté "razonablemente ajustada al salario del inquilino medio y situada en la zona donde desarrolla su vida cotidiana se ha convertido en un proceso complejo, frustrante y, en muchos casos, desalentador".