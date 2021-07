Euskadi no endurece las restricciones a pesar del incremento de contagios

El repunte de contagios no ha derivado hasta la fecha en un incremento en la ocupación de las UCIS, por lo que Euskadi se mantiene en el nivel 2 del nuevo Bizi Berri. Siguen en vigor los horarios, aforos y otras medidas ya establecidos, pero la novedad pasa por la prohibición expresa de celebraciones tipo botellón, no fiestas o eventos similares, tanto en interiores como exteriores. Habrá mayor vigilancia y el lehendakari apela a las instituciones a no facilitar este tipo de celebraciones. 'No es asumible que porque no haya programación de fiestas se mantengan hábitos como si la hubiera', ha planteado Urkullu al exigir compromiso individual a la ciudadanía. 'Si no queremos ser conscientes de lo que está suponiendo la pandemia al final tenemos que ir a lo fácil, que es alguien que nos prohíba', ha defendido el lehendakari, quien niega que estas prohibiciones miren solamente a los jóvenes.

Momento muy delicado

El lehendakari recomienda el uso de la mascarilla en todo momento, a la vez que define la situación como de esperanza y prudencia, aun en un momento muy delicado. En el actual contexto, son tres los factores de riesgo: las variantes, la alta incidencia entre los jóvenes y la alta movilidad. Urkullu ya ha adelantado que en caso de continuar con la actual tendencia de incremento de casos o si hay un empeoramiento de la presión hospitalaria, se planteará el adelanto del horario de cierre de actividades y otras medidas complementarias.

El LABI volverá a reunirse en principio el próximo 22 de julio para evaluar la situación.