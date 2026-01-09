Euskadi cierra 2025 con 111 empresas menos que el año anterior, según Confebask

El número de empresas vascas inscritas en la Seguridad Social ascendió en diciembre a 57.474, lo que supone 166 menos que en noviembre y 111 menos que en el último mes de 2024, según el informe sobre evolución del tejido empresarial dado a conocer por Confebask.

El estudio de la patronal vasca correspondiente al mes de diciembre recoge un descenso en la cifra de empresas "en línea con lo habitual" para ese mes. En concreto, se contabilizan 166 menos que en noviembre (-0,28%).

Respecto a febrero de 2020 (fecha de comienzo de la pandemia de civid-19), se registran 1.419 empresas menos (-2,4%).

Por sectores, el informe refleja subidas en diciembre, respecto al mismo mes de 2024, en Construcción (+61), mientras que las empresas de Industria y Servicios descienden (-117 y -27, respectivamente).

Las caídas más intensas con respecto al inicio de la pandemia se dan en Industria, con un 8,1% menos (-533 empresas), y Servicios, con un 1,8% (-823 empresas). En Construcción se registran 85 empresas más que en febrero de 2020 (+1,7%).

Menos autónomos

Por otro lado, el número de autónomos se redujo en diciembre en Euskadi en 38 personas respecto a noviembre, "una cifra en línea con lo habitual para dicho mes", con lo que se situó en 166.439 personas. En este caso, se cierra el ejercicio 2025 con un descenso interanual del 0,3% (510 autónomos menos en el conjunto de 2025).

Por lo que respecta al número de empresas vascas concursadas, ascendió en los nueve primeros meses del pasado año a 221, un 29,2% más que en enero-septiembre de 2024, un crecimiento menor que el registrado en la media del Estado, donde la subida fue del 31,2%.