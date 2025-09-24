Euskadi busca ordenar y regular los recursos turísticos

Se abre el debate en Euskadi sobre el modelo de turismo al que se debe aspirar. El Gobierno vasco entiende que el desarrollo turístico no puede hacerse a costa del bienestar de la ciudadanía, y de ahí la importancia de regular los recursos turísticos.

Las viviendas de uso turístico son a día de hoy la principal oferta en el mercado turístico vasco. Más de 40.000 plazas según las plataformas. Ya se están poniendo límites y en las zonas tensionadas no se podrán abrir más. Pero el avance del PTS incide en que 'tiene un impacto evidente sobre el acceso al mercado residencial'. Se busca que Euskadi tenga un turismo sostenible que garantice el derecho a la vivienda, entre otras cosas.

Además, el plan que espera esté aprobado antes de que acabe la legislatura, podría llegar a afectar a otros ámbitos como pueden ser movilidad y comercio, pero no será igual en toda la comunidad autónoma, dependerá de las zonas.

El PTS continuará a partir de ahora con su redacción definitiva a través de un proceso participativo, con consultas, encuestas y reuniones con actores sociales e institucionales, incorpora un diagnóstico detallado sobre la industria turística vasca y servirá de guía para los ayuntamientos, diputaciones y demás instituciones.

Consulta aquí el documento