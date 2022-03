Euskadi ayudará con unos 5.000€ al año a los huérfanos por violencia machista

Esta ayuda económica parte del reconocimiento de las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia machista contra las mujeres y, además de contribuir a la reparación del daño, permite dar cumplimiento a la obligación de reforzar el apoyo y la asistencia a hijas e hijos de víctimas mortales, debido a su especial situación de vulnerabilidad.

La nueva ley se esfuerza en la mejora la detección temprana de la violencia machista, y obliga a la existencia de protocolos de atención actualizados en los ámbitos educativo, policial, sanitario y judicial.

La actualización de la Ley también recoge otras novedades. Los poderes públicos vascos no podrán conceder ningún tipo de ayuda o subvención a cualquier actividad que sea discriminatoria por razón de sexo, ni tampoco a aquellas personas sancionadas administrativa o penalmente por discriminación. Tampoco podrán recibir ayudas o subvenciones las empresas que no tengan plan de igualdad o las que, con más de 50 personas trabajadoras, no acrediten haber establecido medidas para prevenir y combatir el acoso sexual.

Día histórico

La consejera de igualdad se ha felicitado en la tribuna del parlamento de la aprobación del texto legal. ‘Vuelve a ser un día histórico, porque es un nuevo paso firme hacia la igualdad y demuestra también que este país está comprometido con la igualdad y la construcción de una sociedad libre de violencia contra las mujeres, y que además, es pionera y referente en la materia’, ha asegurado Beatriz Artolazabal.