Euskadi atenderá en la sanidad pública las interrupciones voluntarias del embarazo a partir de 2026

Osakidetza atenderá con sus propios recursos y en sus centros de salud y hospitales a todas las mujeres que deseen interrumpir voluntariamente su embarazo a partir del próximo año 2026 y, de manera progresiva, para dar cumplimiento al compromiso adquirido en el Pacto Vasco de Salud de "no superar la actual ratio de concertación y de fortalecer la atención desde el sistema público".

Así lo ha anunciado este viernes el lehendakari, Imanol Pradales, a pregunta de Sumar sobre las garantías del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública vasca, en el pleno de control del Parlamento Vasco.

Tras apuntar que en 2024 se registraron 4.210 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en Euskadi, el lehendakari ha destacado que "la sociedad vasca siempre ha defendido este derecho por razones de autonomía personal, salud y bienestar, igualdad de género y dignidad".

"El acceso al aborto seguro es una garantía de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos, y todas las mujeres en Euskadi tienen, en la actualidad, asegurado este servicio en condiciones de igualdad, universalidad y dentro del sistema sanitario", ha señalado.

El compromiso, anunciado este viernes por Pradales, forma parte de la línea estratégica de colaboración público-privada del Pacto Vasco de Salud, que busca "combinar lo mejor del sistema público y la colaboración con entidades privadas para garantizar la calidad, la accesibilidad y la sostenibilidad de los servicios sanitarios".

Según ha desarrollado, esta estrategia permite mantener la actual ratio de concertaciones sin incrementos, apostando por que Osakidetza desarrolle plenamente su capacidad para ofrecer estos servicios "con recursos propios y en sus propios centros".

"Toda mujer que quiera abortar en Euskadi tiene garantizado su derecho dentro del sistema sanitario público vasco, en igualdad de condiciones y de forma universal. Esto es así y no puede ser de otra manera", ha zanjado.