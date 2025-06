Euskadi activa el programa de avales para la compra de vivienda para jóvenes

El lehendakari ha aprovechado el acto del décimo aniversario de la Ley vasca de Vivienda para poner fecha a una de las medidas ya anunciadas en materia de vivienda: la creación de una línea de avales para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda.

Se van a activar 144 millones de euros desde el Instituto Vasco de Finanzas, en colaboración con las entidades financieras vascas.

Podrán beneficiarse personas entre 18 y 39 años, que al menos hayan vivido en Euskadi dos de los últimos cinco años.

El aval cubrirá el porcentaje que el banco no cubre. El lehendakari Imanol Pradales ha puesto un ejemplo. 'Mikel tiene 29 años, ha firmado su primer contrato indefinido y cobra 34.000 euros al año. No ha podido ahorrar el 20% que el banco no le financia para la casa de 260.000 euros que ha visto'. Es ahí, donde esta medida pretende dar respuesta.

El decreto que regula el acceso a esta ayuda financiera establece como límite de ingresos los 50.400€ anuales, no se podrán acoger quienes ya hayan sido propietarios, salvo herencias o divorcios. La vivienda avalada por el Gobierno vasco no se podrá alquilar, y su precio máximo ha de ser de 340.000€.