Etxebarria pide al Ministerio que reduzca el futuro centro de refugiados de Vitoria

La alcaldesa ha desvelado en una rueda de prensa que este lunes mantuvo una reunión en Madrid con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de quien depende este centro, para hacerle varias peticiones, ente ellas esa reducción de las plazas previstas que se ajustaría «mejor» a la capacidad de los servicios sociales de la ciudad.

También solicitó a la ministra que algunas dependencias del centro puedan ser utilizadas por los vecinos de la zona, no solo las áreas deportivas que ya se han comprometido, sino espacios como la biblioteca y otras zonas sociales, lo que ayudará a la integración de los refugiados.

Otra de las peticiones que Etxebarria trasladó a Saiz es que el Gobierno mejore la coordinación con el Ejecutivo vasco en materia de itinerarios de inserción, educación o salud.

La alcaldesa ha asegurado que la ministra se ha comprometido a estudiar estas demandas, ante las cuales se ha mostrado «receptiva».

Ha recordado que este centro tiene como objetivo dar esperanza a los migrantes obligados a irse de sus países por guerras o por persecuciones por sus ideas políticas o condición sexual y ha recordado que Vitoria siempre ha sido una ciudad solidaria con las miles de personas que han llegado de otras provincias españolas durante anteriores décadas.

La alcaldesa ha hecho hincapié en que este recurso «no es un centro de delincuentes» como «quiere hacer creer la extrema derecha y otros partidos que han comprado su discurso», en referencia al PP, que ha impulsado una recogida de firmas para paralizar el centro.