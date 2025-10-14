Esto son los servicios mínimos en Euskadi para la huelga de este 15-O

Contra el genocidio del pueblo palestino. Este es el objeto de la huelga general y paros convocados para este miércoles, 15 de octubre. La convocatoria inicial está promovida por los sindicatos LAB, CCOO Euskadi, UGT Euskadi, ESK, STEILAS, CGT, Etxalde e HIRU. ELA también ha convocado paros

En sanidad, como un festivo

El decreto de servicios mínimos decretado por Trabajo del Gobierno vasco establece para los centros hospitalarios el personal habitual de un festivo -pudiéndose dar altas médicas- en los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida y la limpieza. Se mantendrán los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables.

Se fija el 100% de los servicios de emergencia y PAC y, en los servicios call center de las OSIs de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por su parte, se mantiene los servicios de urgencia de transporte sanitario.

En el sector de Servicios de atención de emergencias y seguridad vial de las Administraciones Públicas, se mantendrán el 100% de los servicios de SOS Deiak 112, y el resto de estos servicios se mantendrán con el personal equivalente al de un día festivo de esta época del año.

En Servicios Sociales, en las residencias destinadas a personas mayores y/o con alguna dependencia o discapacidad se mantendrá, entre el personal gerocultor, el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08.00 a 10.30 horas, y de 20.00 a 22.00 horas, en el que este porcentaje se incrementará en un 10%.

Exclusivamente en aquellas residencias donde el perfil de las personas usuarias tenga, en más de un 70%, niveles de dependencia reconocida de grado II o III, el personal gerocultor o asimilado será del 70%. En el turno de noche se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa. En cuanto al personal sanitario, se mantendrá el 50% ATS/DUEs y se establece el 50% del personal de cocina y el 20% el del limpieza.

En los centros de día, viviendas comunitarias destinadas a personas mayores y centros de educación especial, así como aquellos otros que afecten a personas con algún grado de dependencia o discapacidad, se mantendrán los servicios de atención directa con el 50% del personal, salvo en el horario habitual del desayuno, en el de la comida y en el de la cena, en que este porcentaje se incrementará en un 10%. Además, establece como servicio mínimo el 50% del personal sanitario y de cocina y, durante el turno de noche, se prestará el servicio por el 100% del personal de atención directa.

Educación

En los centros docentes se establece un mínimo de dos personas, para garantizar el control de acceso a los centros. En el Consorcio Haurreskolak y guarderías de titularidad municipal se fija un coordinador para eta labor. A esto hay que sumar un docente por cada etapa educativa

En la Universidad del País Vasco habrá una persona de plantilla de conserjes para el turno de mañana y uno para el de tarde por cada centro. En caso de exámenes habrá un profesor responsable de su realización.

Transporte

Autobuses, trenes, tranvías, funiculares, y transporte fluvial, mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los habituales.

En las autopistas y túneles de peaje se garantizará el funcionamiento de la infraestructura en las debidas condiciones de seguridad con el personal de un festivo. El servicio de peaje será atendido con el 30% del personal en horas punta (06.30 a 09.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas) y con el 15% en el resto de franjas horarias.

Por otra parte, se mantendrá el mantenimiento de carretera, con el personal y servicio correspondiente a un día festivo, y se garantizará el funcionamiento del 20% de las gasolineras vascas.

Por su lado, las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, garantizarán la prestación del servicio manteniendo el personal correspondiente a un día festivo. En las empresas de telecomunicaciones, para la realización de labores de mantenimiento se mantendrá el personal de un festivo de este grupo de personal.

Adminsitraciones públicas

En las administraciones públicas, se mantendrá el servicio de registro de documentos en las capitales de los tres territorios históricos, a través de Zuzenean. La dotación mínima de personal será de un trabajador/a por sede y turno.

En los centros penitenciarios, se garantizará la asistencia sanitaria y alimentación de los internos; las libertades definitivas y condicionales y los ingresos de los internos; las comunicaciones y visitas mínimas reglamentarias; la vigilancia de los talleres; y, la seguridad y orden de los establecimientos, con el personal habitual de un sábado.