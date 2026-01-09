Éstas son las 10 películas más vistas en los cines de Euskadi en 2025

La asistencia a las salas de cine de Euskadi ha descendido al pasar de 3.421.000 a 3.231.000 espectadores, mientras que la recaudación ha caído un 3%, con un total de 22.694.000 euros en 2025.

La Asociación de salas de cine de Euskadi, EZAE, ha destacado en un comunicado que dos películas con producción vasca "se sitúan en el top 10 anual" y, además, el filme 'Los domingos' ha alcanzado un segundo puesto en taquilla en Euskadi, solo por detrás de 'Lilo y Stitch'. El dato "refuerza el vínculo entre el público y el cine producido en el propio territorio".

Top 10

Las 10 películas más taquilleras en Euskadi durante 2025 han sido: 'Lilo y Stitch'; 'Los domingos'; 'Avatar: Fuego y ceniza'; 'Jurassic World: El Renacer'; 'Una película de Minecraft'; 'Zootropolis 2'; 'Como entrenar a tu dragón'; 'Padre no hay más que uno 5'; 'Mufasa: El rey león' y 'Maspalomas'.

Otras producciones vascas de 2025 que también han logrado "excelentes recaudaciones" han sido 'Un funeral de locos' (puesto 25 en el top vasco), 'El casoplón' (puesto 26) 'Gaua' (puesto 33), 'Karmele' (puesto 37) o 'Los aitas' (puesto 41).