Accidente mortal

'Estamos todos muy tristes, Okondo es un pueblo casi familiar'

Luto en la localidad alavesa de Okondo tras el fallecimiento de dos jóvenes vecinos en un accidente de tráfico

Onda Cero Vitoria

Euskadi |

Ambulancia por dentro - Imagen de archivo
Ambulancia por dentro - Imagen de archivo | ONDA CERO

'Estamos viviendo momentos muy complicados, hay familias con un dolor inmenso e inimaginable', así ha relatado el alcalde en Onda Cero la situación que se vive en Okondo tras el trágico siniestro que ha costado la vida a dos de sus vecinos, jóvenes entre 17 y 19 años. 'Son dos personas muy queridas en el pueblo, jóvenes', ha lamentado Jon Escuza.

En torno a la una de la madrugada, el vehículo en el que viajaban dos chicas y dos chicos, se ha salido de la calzada y ha volcado en la A3632, a la altura de Okondo. Tras ser rescatados por los bomberos, los sanitarios les han practicado la reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, el conductor del vehículo ha fallecido en el lugar y las otras tres personas han sido trasladadas a un centro hospitalario, donde ha muerto el otro varón, mientras que una de las mujeres revierte también heridas de gravedad.

El ayuntamiento ha convocado un pleno extraordinario para decretar tres días de luto con los que mostrar su respeto a dolor de las familias. 'Un pueblo pequeño como éste, bastante unido, casi familiar, todos nos conocemos, y estamos todos muy tristes'.

