Ertzaintza y Policía Municipal registran el Ayuntamiento de Getxo por la investigación del derribo del palacete

Este edificio protegido, de 1845, fue derribado en verano de 2024, una actuación que ha derivado en la apertura un procedimiento judicial, en el marco del cual este miércoles se está llevando a cabo un registro en las dependencias del Consistorio.

Fuentes municipales han señalado que el registro ha comenzado sobre las once y media de la mañana y la Ertzaintza ha estado, tanto en el edificio principal del Consistorio, como en las dependencias de Urbanismo en el edificio Santa Clara.

El registro en el edificio principal ha concluido sobre la una de tarde y la Ertzaintza ha accedido al interior del despacho del concejal Inaxio Uriarte. Las mismas fuentes han señalado que se han llevado, al menos, tres cajas del edificio consistorial.

Además, también se ha registrado el edificio de Santa Clara, donde se ubican las oficinas del área de Urbanismo y a las dos menos cuarto continuaban todavía en su interior la Ertzaintza.

Precisamente, ha sido la Policía Autónoma la que presentó este martes un expediente y, posteriormente, el juez ordenó el secreto de sumario. En el procedimiento judicial abierto por este derribo estaba prevista este jueves la declaración en los juzgados de los cinco investigados en la causa y de dos testigos, pero finalmente se ha aplazado al 25 de febrero.