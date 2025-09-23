La Ertzaintza detiene al presunto autor y dos colaboradores del homicidio de Bilbao

La Ertzaintza ha realizado en las últimas horas del lunes varias detenciones relacionadas con el homicidio de un joven marroquí de 21 años en la calle Fika de Bilbao. La víctima falleció a consecuencia de las heridas con un arma blanca, al parecer en el trascurso de una pelea entre bandas.

La policía autonómica vasca ha realizado tres detenciones. La primera en Bilbao, la segunda en Getxo y la tercera también en Bilbao, cuando uno de los presuntos implicados en el homicidio se ha entregado en la Ertzain-etxea de Bilbao.

Los tres detenidos son hombres de origen latinoamericano de 31, 21 y 28 años.

La investigación para poder esclarecer lo sucedido se mantiene abierta.