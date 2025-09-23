La Ertzaintza descarta que los implicados en la muerte de Bilbao pertenezcan a bandas

LEER MÁS La Ertzaintza detiene al presunto autor y dos colaboradores del homicidio de Bilbao

El jefe de la Ertzaintza ha dado detalles sobre la investigación en torno a la muerte de un joven de 21 años por heridas de arma blanca este pasado domingo en Bilbao. Tres hombres de origen latino han sido arrestados aunque la investigación continua abierta.

Aunque algunas informaciones vinculaban a bandas juveniles en esta pelea, según Bujanda, 'el motivo es la casualidad, eran dos grupos de jóvenes que regresaban a sus domicilios, se encontraron, hubo insultos y en un momento dado se produce una pelea'.

El jefe de la Ertzaintza ha sentenciado que 'no consta que formen parte de una banda o pandilla'. 'No se conocían y fue un hecho fortuito'

El arma se ha localizado ya, se trata de un cuchillo casero que ya analiza la policía científica. 'No portaba ninguno un arma blanca. En la pelea...uno va a un espacio y coge el cuchillo', ha asegurado Bujanda sin concretar más.