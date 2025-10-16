Ertzaintza abre una investigación interna por supuestas lesiones a un joven tras el acto de Falange en Vitoria

La Ertzaintza ha confirmado la apertura de una investigación interna 'para analizar las posibles lesiones causadas a un joven durante los incidentes del pasado domingo en Vitoria-Gasteiz'. La capital alavesa vivió una auténtica batalla campal con el enfrentamiento entre miembros de la Falange Española y quienes asistieron a una contramanifestación.

La Policía autonómica ha informado, a través de un comunicado, de que ha adoptado esta decisión tras "tras haber tenido conocimiento de los supuestos hechos a través de los medios de comunicación, y no de manera oficial". Un joven ha denunciado, al menos en redes, que sufre daños de consideración en boca y mandíbulas tras haber sufrido un pelotazo por parte de la Ertzaintza. La policía vasca utilizar pelotas de foam tras la polémica muerte de Iñigo Cabacas.

Según el comunicado "a estas horas no consta ninguna denuncia al respecto". En todo caso, la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza está ya investigando los presuntos hechos para poder esclarecer lo que sucedió y "determinar si la fuerza utilizada se ajusta a lo que las instrucciones internas establecen". Además, como es habitual en estos caos, se ha dado traslado del caso a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca.