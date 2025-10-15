Ertzaintza abre expediente al promotor de la concentración de Falange en Vitoria

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza mantiene abierta la investigación por los incidentes ocurridos durante la mañana del domingo en Vitoria-Gasteiz, donde, con motivo del 12 de octubre, la Falange Española organizó una concentración con el lema "La unidad de España ni se vota ni se negocia".

Asimismo, distintos colectivos convocaron una contramanifestación para protestar por la presencia de la Falange en Vitoria-Gasteiz y la jornada terminó con graves incidentes en las calles de la capital alavesa que se saldaron con 19 personas detenidas por desórdenes públicos y una veintena de ertzainas heridos leves.

A raíz de esa investigación iniciada por la Ertzaintza se ha abierto un expediente por presunto incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana al promotor de la concentración de la Falange Española por la utilización de enseñas preconstitucionales.

La Ertzaintza continúa con la investigación para poder esclarecer todo lo sucedido el domingo pasado en Vitoria-Gasteiz, según ha indicado Seguridad.