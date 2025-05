ELA convoca paros en las cárceles vascas

El sindicato ELA ha convocado una semana de huelga parcial en las prisiones de Euskadi para denunciar la falta de personal en los tres centros penitenciarios. Los paros serán de tres horas diarias y el sindicato advierte de que "podrán continuar" si siguen sin cubrirse los 295 puestos que faltan para completar la Relación de Puestos de Trabajo de las prisiones vascas, entre otras reivindicaciones.

El sindicato apunta que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actual diseñada por el Departamento de Justicia del Gobierno vasco contempla un total de 886 puestos para los centros penitenciarios de Basauri, Zaballa y Martutene, "y en la actualidad el total es de 591, un déficit de 295". Según los datos que ofrece ELA, la plantilla reconocida en la RPT sin servicios centrales es de 395 personas en Álava, 255 en Gipuzkoa y 179 en Bizkaia, que junto al personal de Aukerak, la agencia vasca de reinserción social, suma 886 trabajadores.

"Hay una RPT que ha definido el propio Departamento de Justicia. Lo que nosotros pedimos es que se llene. Si el Gobierno vasco dice que tiene que haber esa plantilla, tiene que llenarla", ha expresado Simal.

Situación en los centros

Por centros, denuncian que en la cárcel de Basauri "ha llegado a tener hasta cuatro personas por celda", además de que "no es un centro de cumplimiento, no debería haber condenas largas, y las hay". La de Basauri es la prisión de menos capacidad "y está en el territorio más poblado, además de que no alberga mujeres, lo que obliga a su traslado y dificulta la reinserción".

"Hace tres meses ha habido muchas jubilaciones, y además se han ido 90 compañeros, muchos de ellos para buscar sitios más tranquilos. A día de hoy esas plazas no se están cubriendo", ha añadido Julián Maruri. En cuanto al centro de Zaballa (Álava), Fornaris ha dicho que el módulo de régimen cerrado lleva estando operativo meses. Su apertura, ha explicado, conllevaría una formación específica para el personal de la que carece en la actualidad.

"Actualmente tienen la posibilidad de trasladar a los internos más conflictivos a los centros penitenciarios del Estado. Mientras tengan esa posibilidad, oficialmente no van a abrir ese régimen", ha explicado.