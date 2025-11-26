ELA convoca huelga el 20 de enero en la educación concertada

Trabajadores y responsables del sindicato en los centros de iniciativa social han denunciado que, desde aquella firma, "han pasado 20 meses y aún hay contenidos acordados que la patronal no quiere implementar, como sucede con la reducción de la hora lectiva".

Tras recordar que, antes de la convocatoria de esta huelga, ELA interpuso en octubre una demanda judicial para que se cumpla dicha reducción, la representante del sindicato en enseñanza, Miren Zubizarreta, ha explicado que la jornada de huelga se ha hecho coincidir precisamente con la celebración ese mismo día del juicio por la denuncia interpuesta.

Por su parte, Leire Sangroniz ha añadido que "los y las trabajadoras quieren exigir que "todos los contenidos acordados se recojan en convenio, así como que se pacten los salarios de 2025". Según ha explicado, y pasados 20 meses desde la firma de aquel acuerdo de fin de huelga, los contenidos pactados todavía incumplidos son "culpa de la desidia y la mala fe de las patronales y del Gobierno Vasco".

De hecho, ha proseguido, en este periodo transcurrido, se han celebrado 16 mesas de negociación, "impulsadas en su mayoría por iniciativa de ELA" ha subrayado Sangroniz y "a pesar de varias concentraciones y movilizaciones, las y los trabajadores siguen sin ver avances".

Tras recordar que los sindicatos del sector han pedido al Gobierno Vasco hasta la fecha una reunión hasta en tres ocasiones, "Lakua no ha respondido afirmativamente" y, además, los avances logrados, "se han conseguido gracias a los juzgados", ha subrayado, como es el caso del pago de los salarios pactados en el plazo acordado y después de que los sindicatos presentaran una demanda en la que el TSJPV condenó a las patronales a realizar dicho pago.

Sin embargo, ha remarcado Langroniz, la reducción de la hora lectiva acordada sigue sin cumplirse "por orden de la patronal Kristau Eskola", lo que se ha traducido en que, en el curso 2025-2026, "sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo".

Esta decisión, desde la perspectiva de ELA, ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, "omitiendo las directrices de las patronales" por lo que, con el objetivo de que también se cumpla en otros centros, ELA ha decidido acudir de nuevo a los juzgados".

Tras hacer un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a la convocatoria, la representante de ELA ha asegurado que "el personal no puede estar pendiente de lo que digan los tribunales para exigir el cumplimiento de lo acordado" por lo que, "en caso de que la patronal no responda, ELA tiene claro que, además de los juzgados, las y los trabajadores tendrán que seguir por la vía de la huelga".