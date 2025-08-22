La XI edición de Periodismo a pie de calle ofrece 17 actividades entre el 25 y 29 de agosto Vitoria-Gasteiz

Estamos en la cuenta atrás del inicio de la 11ª edición del programa Periodismo a pie de calle que desde este lunes 25 de agosto ofrecerá 17 actividades entre conferencias, mesas redondas, proyecciones y la exposición Éxodos del fotodocumentalista Sergi Cámara que ya se puede ver en la Avenida de Gasteiz hasta el 14 de septiembre.

Los temas de este año son el conflicto de Isreal -palestina, la actualidad de la India, la cirsis de identidad de la Unión Europea, la vuelta de Donald Trump en Estados Unidos y la situación geopolítica de América Latina, entre otros.

El palacio de Congresos Europa de la capital alavesa acogerá estas conferencias en dobles sesiones a las 12:00 y 19:00 horas con destacados periodistas y expertos en política internacional como Beatriz Lecumberri,Jesús Núñez Villaverde, Eva Borreguero,, Amaia Portugal , Rogelio Núñez Castellano o Pablo Rodríguez Suanzes colaborador habitual de Onda Cero. El ciclo se completará con diferentes proyecciones en los cines Florida a partir de las 21:30 horas, entre las que destacan títulos como Yo Capitá, No Other Land o el multipremiado documental Escribiendo con fuego, El precio de las entradas es de 3 euros.

PROGRAMA 2025