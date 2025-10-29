Dos niñas de 12 años, investigadas por una presunta agresión sexual a otra de 6 en Vitoria

El Departamento de Educación ha rechazado ofrecer información sobre esta investigación 'mientras se están realizando las comprobaciones e investigaciones correspondientes'. De igual manera, piden 'por prudencia y por respeto a la confidencialidad al tratarse de menores de edad, el máximo cuidado en el tratamiento de esta información'.

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado que existe una investigación por parte de la Ertzaintza. Según informa el diario El Correo, existe una denuncia en los juzgados de la capital alavesa por estos presuntos hechos ocurridos entre finales de septiembre y principios de octubre, tras la que el Ministerio Público ha iniciado las indagaciones.

Los supuestos ataques de las dos niñas de 12 años a otra de 6 podrían haberse producido en los recreos y en el horario de la comida, y dentro de las instalaciones educativas.

Asimismo, explica que el informe preliminar del equipo de forenses del juzgado apunta a que sí pudo haber ataques sexuales contra la pequeña, que fue atendida en el hospital de Txagorritxu de la ciudad acompañada de su madre.

El centro hospitalario activó el protocolo por agresión sexual y dio traslado de los hechos a los juzgados. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de este caso debido a que las dos presuntas agresoras tienen 12 años.