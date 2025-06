Los diez 'bolos' imprescindibles del Azkena Rock de Vitoria

48 bandas, desde el rock más clásico al actual, resonarán en la explanada de Mendizabala, y entre ellas se auguran diez ‘bolos’ imprescindibles.

1.John Fogerty

La Creedence Clearwater Revival volverá a sonar con la guitarra del que fue su líder. Con más de 100 millones de discos vendidos a sus espaldas, John Fogerty volverá a calentar la noche vitoriana del viernes. El californiano es una de las fuentes de la que han bebido grandes músicos internacionales y sus temas ‘Rock and roll girls’, ‘Have You Ever Seen the Rain?’ o ‘Fortunate Son’, siguen siendo himnos con el paso de los años.

2. Manic Streets Preachers

El rock alternativo de esta banda de Gales elevará hasta su cénit al festival vitoriano el sábado. Será otro de los conciertos que no se pueden perder quienes quieran vibrar con su ritmo más guitarrero y sus letras. ‘If You Tolerate This Your Children Will Be Next’, se coreará por primera vez en el ARF, que dará a conocer su último álbum, ‘Critical Thinking’.

3. Lucinda Williams

El folk y el country de esta cantautora regresa al Azkena Rock. El aclamado ‘Passionate Kisses’ será uno de los puntos fuertes de su ‘setlist’, así como ‘Can’t let go’, que a sus 73 años le sigue situando como uno de los iconos del rock americano del último siglo. Se espera, como suele ser habitual, algún guiño a temas icónicos del rock internacional.

4. Dinosaur Jr.

Otra banda que vuelve al Azkena, en esta ocasión para interpretar Without a Sound (1994). A caballo entre el indie y el rock, este grupo estadounidense ha tenido numerosas idas y venidas de sus miembros, pero llegan a Vitoria para tocar su álbum más exitoso a nivel comercial. Será un éxito asegurado en la primera jornada del festival.

5. The Flaming Lips

Tres Grammys avalan a esta banda de rock psicodélico que suele presentar una puesta en escena variada y llamativa para acompañar sus temas. Han navegado por varios géneros, pero en directo no dejan indiferente a nadie. Merecen una visita para presenciar la interpretación de ‘Yoshimi Battles the Pink Robots’, publicado en 2002.

6. Public Image Limited

Una banda británica con esencia de los ‘Sex Pistols’ debido a la aportación de John Lydon, fundador tras la disolución de los clásicos londinenses del punk. Pero este proyecto viaja por varios estilos del postpunk, que no se pueden perder aquellos que quieran viajar a aquella época de los 70, a pesar de que su creación es posterior. No obstante, un buen viaje a través de varios estilos.

7. The Hellacopters

Estos suecos celebran sus 30 años en los escenarios en el Azkena con un sonido de garaje y riffs reconocibles que han introducido en sus ocho álbumes. A pesar de los cambios en sus miembros han mantenido una esencia incluso después de su parón de 8 años que les relanzó.

8. Melissa Etheridge

La voz de esta compositora marcará un gran momento en la primera jornada. Su guitarra y su banda darán que hablar en el arranque del festival. Dos Grammys y un Oscar subrayan su calidad musical que le han llevado incrustar su nombre en el paseo de la fama de Hollywood.

9. Diamond Dogs y Chris Spedding

Los seguidores de ‘Little Richard’ tienen una cita con esta unión que rendirá tributo a esta estrella del rock en una de las zonas más icónicas del Azkena Rock, el Trashville.

10. Margo Price

Como cada edición, el country tendrá un hueco importante en un festival que intenta tocar todos los ‘palos’. Las influencias de Margo Price son clave en su despliegue musical.

Al centro de Vitoria también llegará el rock con los bolos de ‘Laurie Wright’ el viernes y ‘Kitty, Daisy y Lewis’, que tomarán el relevo el sábado.