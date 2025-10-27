Ertzaintza

Detenido tras grabar a mujeres en los vestuarios de unas instalaciones deportivas de Irun

El hombre fue sorprendido por una de las mujeres que dio la alerta

Onda Cero Euskadi

Vitoria |

La Ertzaintza detuvo el sábado por la mañana en Irun a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de revelación de secretos tras realizar grabaciones con un teléfono móvil a usuarias de un polideportivo de la ciudad guipuzcoana mientras se cambiaban de ropa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado por la mañana en la zona de vestuarios de mujeres de las instalaciones deportivas en la localidad fronteriza.

Una mujer que estaba cambiándose de ropa se percató de la presencia de un hombre que le estaba grabando con un dispositivo móvil desde la parte superior del muro de separación de los vestuarios de hombres y mujeres.

La persona portadora del teléfono, al percatarse de que había sido descubierto, se retiró del lugar. La víctima informó de lo sucedido al personal del polideportivo que logró retener al sospechoso hasta la llegada de una patrulla de la Ertzaintza.

Los agentes pudieron comprobar que el sospechoso había borrado imágenes de la galería del dispositivo, pero todavía conservaba imágenes en la papelera donde se podían apreciar imágenes tomadas en el interior del vestuario de otra mujer desnuda junto a un niño de corta edad.

