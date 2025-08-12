SUCESOS

Detenido en Donostia por apuñalar a un hombre tras irrumpir en una barbacoa

La agresión se produjo en el barrio de Bidebieta y la víctima fue hospitalizada por una herida en el pecho

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Barrio de Bidebieta
Barrio de Bidebieta | Wikipedia

El incidente se produjo sobre las ocho de la tarde. Una llamada alertó del hecho y solicitó asistencia sanitaria para el herido. De inmediato, recursos de la Ertzaintza se trasladaron al lugar y contactaron con la víctima y varios testigos de los hechos.

Todos manifestaron que el agresor había aparecido en el lugar en el que se encontraban realizando una barbacoa y habría arremetido contra el agredido, apuñalándole en el pecho con un arma blanca y huyendo del lugar.

La víctima precisó de asistencia sanitaria y tuvo que ser trasladada al Hospital de Donostia. Los agentes procedieron a identificar a las personas presentes en el momento del suceso, tomándoles declaración. Dos horas más tarde consiguieron detener al agresor acusándole de un delito de lesiones.

El detenido, de 29 años, fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y, posteriormente, será puesto a disposición judicial.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer