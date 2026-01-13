Descienden los casos diagnosticados de depresión en Euskadi

Un total de 3.434 personas fueron diagnosticadas de depresión en Euskadi por Osakidetza durante el año 2025. Pese al descenso, sigue siendo una enfermedad con una alta incidencia en la sociedad. Bajo el término depresión se engloban varios trastornos mentales que incluyen la depresión mayor, la distimia (un trastorno de menor intensidad, pero con síntomas más prolongados) y otros trastornos depresivos.

La depresión es considerada un trastorno mental común, que afecta a un porcentaje alto de la población. La prevalencia está alrededor del 10% a nivel mundial, aunque las cifras del entorno de Euskadi son algo menores.

TRASTORNO BIPOLAR

Además, existe una afección grave, el trastorno bipolar, que se presenta también con fases depresivas y que requiere un tratamiento especializado. Osakidetza atiende la mayoría de los episodios depresivos a través de la Atención Primaria (aproximadamente el 55% de ellos) y, cuando no responden al tratamiento aplicado, por medio de la atención especializada, generalmente a través de los centros de salud mental.

En estos centros, integrados en las redes de salud mental de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, son tratados por un equipo multidisciplinar compuesto por psiquiatras, psicólogos y psicólogas clínicas y enfermeras de salud mental. A su vez, los casos de mayor gravedad pueden ser derivados a un hospital para valorar su ingreso o prevenirlo.

PREVALENCIA

En la actualidad, la prevalencia de esta enfermedad en Euskadi es de 19.929 personas. Por territorios, 2.288 casos corresponden a Álava-Araba, 10.005 a Bizkaia y 6.622 a Gipuzkoa. El 65% de los casos se da en mujeres, principalmente de edades comprendidas entre los 46 y 75 años.

PRÁCTICAS INNOVADORAS

Para el abordaje de todos estos casos, la red de salud mental de Osakidetza está integrada por 1.600 profesionales -uno de cada cinco, especialistas en psiquiatría. La Red de Salud Mental de Euskadi atiende cada año más de 500.000 consultas, con alrededor de 120.000 pacientes diferentes, no solo con diagnóstico de depresión, sino también con otras patologías como trastornos graves de ansiedad, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, así como adicciones, tanto en población adulta como infancia y adolescencia.

También está prevista en breve en un proyecto piloto la incorporación de profesionales de Psicología general sanitaria a la red de Atención Primaria para la promoción del bienestar emocional. Se trata de una medida que se suma a la incorporación de prácticas innovadoras como la del proyecto MasterMind, que busca implementar intervenciones psicológicas cognitivo-conductuales online para tratar la depresión en colaboración con las redes de salud mental.