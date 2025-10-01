DELINCUENCIA

Desarticulado un grupo criminal que estafó a través de plataformas de contactos a 300 víctimas desde Donostialdea

La detención del cabecilla por una agresión sexual a una menor en Donostia destapó el caso

Kontxi Arruabarrena

Euskadi |

Imagen de archivo de un coche patrulla de la Ertzaintza.
Imagen de archivo de un coche patrulla de la Ertzaintza. | EFE/Luis Tejido

Este grupo criminal habría estafado más de 55. 000 euros, suplantando anuncios de servicios sexuales en plataformas de contactos para captar a sus víctimas y exigirles pagos mediante presiones y amenazas. El mayor número de víctimas corresponde a personas de Canarias y Galicia donde la trama publicó la mayor parte de anuncios fraudulentos. Son cuatro las personas detenidas, tres hombres y una mujer, todos ellos arrestados en Donostialdea a los que se atribuyen los delitos de estafa y coacciones continuadas y pertenencia a grupo criminal. La investigación se inició en febrero tras la detención del cabecilla del grupo por un delito de agresión sexual a una menor de edad. A los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer de entre 19 y 21 años se les atribuyen los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delitos de estafa y coacciones continuadas. Los acusados continúan en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

