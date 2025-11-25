¿Cuándo encienden las capitales vascas la iluminación navideña?

Bilbao es la primera capital vasca que enciende su alumbrado navideño. El encendido oficial se adelanta este año a este miércoles 26 de noviembre. Será a las ocho de la tarde, en el Parque de Doña Casilda, junto al gran túnel de luz y música. En ese momento se iluminarán el túnel del parque, el gran árbol de Moyua, el Bosque Encantado del Arenal, el edificio del Ayuntamiento, las luces del Casco Viejo, la Gran Vía y más de 1.500.000 luces LED en todos los barrios de la ciudad.

Drones en Donosti

Las otras dos capitales vascas esperarán al viernes para poner luz a la navidad. Donostia volverá a recurrir a los drones con un espectáculo único de 500 drones luminosos, un show de tecnología, música y luz que, según fuentes oficiales, será más ambicioso que el del año anterior.

El acto comenzará a las 19:30, contará con la participación de la cantante Izaro, y tendrá lugar en el entorno del Ayuntamiento y en la bahía de La Concha.

Vitoria, más luz

Vitoria-Gasteiz, por su parte, encenderá sus luces navideñas también el 28 de noviembre en un acto protagonizado por la asociación Down Araba-Isabel Orbe con motivo de su 30 aniversario. El encendido de la iluminación tendrá lugar en la plaza de España con un espectáculo de luz y música. También habrá un espectáculo de calle y degustación de chocolate.

A partir de ese momento, cerca de 1.100 elementos luminosos adornarán Vitoria-Gasteiz con arcos, figuras, árboles iluminados y decoraciones especiales en espacios emblemáticos como el Ayuntamiento, la balconada de San Miguel, el Palacio Villa Suso, el parque de la Florida o la plaza del Artium.