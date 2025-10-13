Críticas al dispositivo de la Ertzaintza ante el acto de la Falange en Vitoria

LEER MÁS Varios detenidos en Vitoria tras disturbios con motivo de un acto de la Falange

La batalla campal de Vitoria, con 19 detenidos ya en libertad, y decenas de heridos, ha generado numerosas críticas a cómo se gestionó la convocatoria de la Falange en la capital alavesa. Muchas voces cuestionan que se permitiera el acto, y otras critican el dispositivo de la Ertzaintza.

El sindicato ERNE cree que este episodio demuestra que los mandos 'acumulan una trayectoria repleta de errores de previsión', por lo que piden que den un paso atrás. 'tenemos que ir con los medios suficientes, nos sentimos desvalidos en actuaciones como ésta', ha explicado Sergio Gómez de Segura

Se evalúan los daños

El Ayuntamiento de Vitoria continúa con la evaluación de daños provocados en los altercados. Contenedores, papeleras, adoquines...todo fue utilizado para la batalla campal, de la que aun quedan restos en las calles afectadas.

En Siervas de Jesús, por ejemplo, las sillas de las terrazas volaron. El aperitivo del domingo se trastocó con el enfrentamiento de una turba de encapuchados. En la taberna de Pei, aun no han podido cuantificar los daños, pero calcula que se ha quedado sin unas cuarenta sillas de su terraza. ' Me han dejado sin mesas ni sillas, hoy tengo que trabajar para compensar las pérdidas de ayer, tendré que poner una denuncia'.