Covite denuncia la concesión de un tercer grado "fraudulento" al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión de un nuevo tercer grado al miembro de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi', responsable de numerosas muertes, entre los que destaca "el brutal asesinato del niño Fabio Moreno, de tan solo dos años".

Covite, en un comunicado, ha afirmado que Iglesias Chouzas "mantiene una vinculación directa con la izquierda abertzale" a través de la militancia de su hija en "el lobby pro-excarcelación de etarras", Sare, y de la aparición de ésta en conferencias públicas promovidas por Etxerat y Sare, donde se califica a 'Gadafi' "explícitamente como preso político".

Para el colectivo de víctimas, se trata de "una nueva muestra de la amnistía encubierta" que el Gobierno Vasco está aplicando a los presos de ETA, "progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin cumplir con el requisito legal fundamental para ello: el arrepentimiento".

"Al contrario de lo que sostienen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, la ley exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar al tercer grado, y ese requisito no se está cumpliendo", ha criticado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

Tras insistir en que 'Gadafi' "sigue siendo exhibido como héroe por la izquierda abertzale", ha recordado que Sare se reúne cada viernes de principio de mes en el barrio bilbaíno de Deusto para reclamar su excarcelación, "mostrando pancartas con su nombre 'Juankar' y promoviendo el hashtag #JuankarEtxera en su cuenta oficial de 'X'". "El pasado mes de mayo las juventudes de EH Bildu aprovecharon un ambiente festivo para exhibir públicamente su imagen", ha añadido.

Además, ha añadido que su hija, "uno de los familiares más mediáticos de los etarras en prisión", participará en la II Conferencia general de Sare que se celebrará este mes de octubre y ha dado conferencias en el Parlamento Europeo tituladas 'Luchas personales y políticas de los presos políticos: de la represión a la resistencia y a la reintegración', "reforzando la narrativa de preso político y evidenciando la falta de arrepentimiento de su padre".

'Héroes'

Consuelo Ordóñez ha subrayado una vez más que "si los presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale y son tratados como héroes o 'presos políticos', no hay mayor prueba de que no se han arrepentido, dado que Sortu les prohíbe expresamente el arrepentimiento".

"Si el Gobierno Vasco continúa a este ritmo de concesiones de terceros grados y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no los recurre, pronto veremos cómo se vacían las cárceles de presos de ETA sin que se arrepientan de sus crímenes, tal como la izquierda abertzale exigió en la negociación para el final de ETA", ha advertido.

Covite ha censurado, una vez más, que el Ejecutivo vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en "cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante".

A su juicio, esas cartas "son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe". "No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido", ha lamentado Ordóñez.

Finalmente, ha considerado que "es vergonzoso" que, tanto el Gobierno vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "que es la única competente para recurrir los terceros grados y la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos".