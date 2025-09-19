Confirmado, más horas de sol y más calor extremo este verano en Euskadi

De junio a agosto, el verano meteorológico, en Euskadi hemos sufrido hasta tres olas de calor. El verano comenzó con un junio «extremadamente cálido», récord de las series históricas junto con el año 2003, con una anomalía de 3,1 ºC. Las temperaturas se normalizaron en julio, en términos generales, y se volvieron a disparar en agosto, con registros muy por encima de la media en las comarcas interiores, además del Gran Bilbao. De hecho, fue el tercer agosto más caluroso, por detrás tan solo del de 2022 y 2003.

Rozando los 45º

El 6 de agosto dio comienzo un largo episodio de calor intenso, que se prolongó hasta el 17. El día más caluroso fue el 15, una jornada en la que la estación de Sodupe-Cadagua registró 44,9 ºC, mientras que otras muchas estaciones de la Vertiente Cantábrica (el interior de Bizkaia y Gipuzkoa), sobre todo del oeste, llegaron a los 43-44 ºC.

Se alcanzaron récords de temperaturas máximas absolutas en unas cuantas estaciones como Gardea (Llodio) 44 ºC, Igorre 43,8 ºC, Galdakao 43,5 ºC, Mungia 42,2 ºC, Arrasate 41,8 ºC, Ibai Eder 41,5 ºC, Espejo 39,2 ºC, Abetxuko 38,8 ºC y Miramon 38,1 ºC.