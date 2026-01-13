La confianza de los hogares vascos en la situación económica se deteriora

El estudio "La confianza de los consumidores vascos" correspondiente al último trimestre denota cierto pesimismo (-9) y empeora la trayectoria del año (-4, -6 y -6) confirmado "un perfil que ha transitado del escepticismo hacia la desconfianza".

Según precisa Laboral Kutxa, la incertidumbre y la "pérdida de credibilidad" en la política internacional y nacional y local sostiene su negativa valoración con respecto de la marcha de la economía general y sobre la evolución de los precios, "aspectos que reciben un tratamiento mediático y en redes sociales que, en general, no contribuye al análisis veraz y a la reflexión sosegada".

Pesimismo sobre la situación económica

A lo largo del año, cinco de cada diez hogares han considerado que la situación económica empeorará (48-49%), cuatro de cada diez (42-43%) que seguirá igual y uno de cada diez, que mejorará (9%).

Por otra parte, las expectativas de los hogares vascos sobre la evolución del mercado de trabajo cierran el año en una posición neutral (0) y un balance del año positiva (+3) y similar a 2024 (+2).

La encuesta apunta que la mitad de los hogares (53%) consideran que el paro seguirá como hasta ahora, frente al resto que estiman que crecerá (20%) o disminuirá aun más (26%). Estas positivas expectativas están "completamente alineadas" con la evolución del mercado laboral vasco.

Ahorro

A lo largo de 2025, la mitad de los hogares vascos ha señalado que ahorrará en los próximos doce meses e, incluso, un tercio estima que lo hará con seguridad, mientras que la otra mitad considera que probablemente, o con seguridad, no podrá ahorrar. Sin embargo, el 75% de los hogares vascos señala que en los últimos doce meses ha ahorrado frente al 25%, que no ha ahorrado nada.