Accidente mortal

Cinco fallecidos en un accidente de circulación en Elgoibar

Los cinco ocupantes de una furgoneta han fallecido en la mañana de hoy, miércoles, en un accidente de tráfico registrado en la AP-8, a su paso por la localidad guipuzcoana de Elgoibar.

Agencias

Euskadi |

Unidad de Tráfico de la Ertzaintza
Unidad de Tráfico de la Ertzaintza | Ertzaintza

El trágico siniestro ha tenido lugar sobre las nueve y cuarto de la mañana de hoy, en la autopista AP-8 en el municipio guipuzcoano de Elgoibar.

Por causas que por el momento se desconocen, una furgoneta que circulaba por la citada vía a la altura del punto kilométrico 69, ha chocado con un camión cisterna.

Como consecuencia de las heridas sufridas en el accidente, los cinco ocupantes de la furgoneta han resultado fallecidos, según han certificado los servicios sanitarios desplazados al lugar. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Tras el accidente la vía ha quedado cortada al tráfico, generándose importantes retenciones en la zona y desviándose la circulación por la AP-1. La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.

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