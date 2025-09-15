Las chicas presuntamente agredidas sexualmente por masajista en San Sebastián declaran a puerta cerrada

Las tres jóvenes presuntamente agredidas sexualmente por un masajista en San Sebastián, cuando tenían 13, 14 y 15 años, han declarado este lunes, a puerta cerrada, en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa. El hombre fue detenido en mayo 2021 tras las denuncia de una de las menores.

La Fiscalía y las acusaciones particulares piden para el acusado penas que superan los 45 años de cárcel y 160.000 euros de compensación para las víctimas en la vista oral que se prevé finalizará el jueves.

Según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, los hechos habrían sucedido en 2021, cuando el inculpado habría contactado con las adolescentes por medio de la hija de su compañera sentimental, así como por medio de su propio hijo. De esta manera, inició con ellas distintas conversaciones por medio de aplicaciones de mensajes de móvil y en una red social, a través de las que fue ganándose la confianza de las chicas.

En estos mensajes, incidía en que las veía "con mucho estrés y ansiedad", les insinuaba que "de no atajar pronto el problema podían llegar a una depresión" y se ofrecía a ayudarlas "a través de los masajes que ofrecía" y que les podía dar de manera "gratuita".

El texto del Ministerio Público explica que finalmente, a principios de 2021, las menores accedieron a darse estos masajes, en cuyas sesiones el procesado presuntamente las agredió sexualmente.

El encausado, defendido por el letrado Juan Enrique Álvarez Fanjul, ha permanecido en libertad provisional con medidas a la espera del juicio que ha arrancado este lunes en la Audiencia de Gipuzkoa y que continuará mañana con la declaración de nuevos testigos